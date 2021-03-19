Таиланд сократит до 10 дней карантин для прибывающих в страну

19 марта, Бангкок /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Власти Таиланда приняли решение с 1 апреля сократить обязательный карантинный период для людей, въезжающих в страну, с двух недель до 10 дней.

Послабление не будет применяться к посетителям из стран, где зарегистрированы случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Сообщается также о сокращении до семи дней карантина для вакцинированных туристов.

Ожидается, что более короткий карантин поможет привлечь в страну больше иностранных туристов.

В 2019 году Таиланд принял около 40 млн иностранных посетителей, в 2020 году - только 6,7 млн.-0-