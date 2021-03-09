Таиланд сократит карантин для вакцинированных туристов

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда с апреля сократят период обязательного пребывания на карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до 7 дней, сообщает АТОР.

Как сообщил на пресс-конференции 8 марта министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиранкул, карантин сокращен для иностранных граждан, которые имеют свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в Таиланд. Туристы, не сделавшие прививку, но имеющие справку об отрицательным тесте на коронавирус, должны будут находиться на карантине 10 дней.

Все путешественники при въезде должны будут предъявить отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанные не ранее 72 часов до отправления в Таиланд.

К настоящему времени в Таиланде китайской вакциной Sinovac привито 27 497 человек, в основном это медицинские работники. Массовая вакцинация должна начаться в июне.-0-