Таиланд вновь начал принимать туристов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таиланд частично снял введенный семь месяцев назад запрет на въезд туристов, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Иностранных туристов в Таиланде не было с апреля, когда правительство ввело строгие ограничения на въезд для сдерживания коронавирусной инфекции. В результате этих мер в последнее время в стране подтверждается менее 10 новых случаев заражения в день.

Чтобы спасти туристическую отрасль Таиланда, правительство отменило запрет на въезд из стран и территорий с низким уровнем риска. 20 октября около 40 туристов из Китая со специальными визами прибыли в аэропорт неподалеку от Бангкока. Путешественники, чей багаж был обработан дезинфицирующими средствами, отправились на специально отведенные объекты на двухнедельный карантин.

По прибытии туристы обязаны загрузить на смартфоны приложение, позволяющее отслеживать их перемещения. Специальная туристическая виза (Special Tourist Visa, STV) позволяет путешественникам оставаться в королевстве до 90 дней, этот срок может быть продлен дважды, сообщает издание The Phuket News.

Ожидается, что всего к 2 ноября в Таиланд прибудут около 400 иностранных туристов. По словам министра туризма и спорта Фипхата Ратчакитпракарна, группа туристов, прибывающих в Таиланд по STV во время первого этапа ослабления карантинных мер, должна быть на 100% здоровой, в противном случае второй этап (начало запланировано на 17 ноября) будет отменен на неопределенный срок. Он также отметил, что если среди прибывших первых групп туристов в октябре и ноябре никто не заболеет, то опасения по поводу распространения COVID-19 не будут такими серьезными.

В ближайшее время в королевстве ожидают прибытия путешественников из стран Скандинавии, при этом туристам из Дании въезд пока запрещен, поскольку в последнее время там наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.-0-