Таиланду грозит сильнейшая засуха за десятилетие

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент метеорологии Таиланда прогнозирует в этом году самую сильную засуху в стране за последние десять лет, сообщает таиландская газета The Bangkok Post .

Сезон дождей в Таиланде обычно длится с мая по октябрь. Муссонные дожди, а также тропические циклоны в этот период нередко приводят к наводнениям в стране. Однако в нынешнем году количество выпавших осадков намного ниже среднего уровня.

Нехватка дождей особенно заметна на севере, северо-востоке и в центре страны - все это важные регионы для выращивания сельскохозяйственных культур. Возможно, фермерам придется ждать осадков до конца августа или начала сентября, когда в Таиланде наблюдается пик сезона дождей. Однако к тому времени урожай может погибнуть.

По данным Управления национальных водных ресурсов, засуха сказалась на запасах питьевой воды по всей стране. Так, в некоторых крупных водохранилищах уровень воды опустился до 22%. Местные власти уже предпринимают меры, чтобы справиться с дефицитом воды.-0-