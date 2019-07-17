Таиланду грозит сильнейшая засуха за десятилетие

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент метеорологии Таиланда прогнозирует в этом году самую сильную засуху в стране за последние десять лет, сообщает таиландская газета
Сезон дождей в Таиланде обычно длится с мая по октябрь. Муссонные дожди, а также тропические циклоны в этот период нередко приводят к наводнениям в стране. Однако в нынешнем году количество выпавших осадков намного ниже среднего уровня.
Нехватка дождей особенно заметна на севере, северо-востоке и в центре страны - все это важные регионы для выращивания сельскохозяйственных культур. Возможно, фермерам придется ждать осадков до конца августа или начала сентября, когда в Таиланде наблюдается пик сезона дождей. Однако к тому времени урожай может погибнуть.
По данным Управления национальных водных ресурсов, засуха сказалась на запасах питьевой воды по всей стране. Так, в некоторых крупных водохранилищах уровень воды опустился до 22%. Местные власти уже предпринимают меры, чтобы справиться с дефицитом воды.-0-
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