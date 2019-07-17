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Тайфун "Данас" обрушится на Тайвань, Китай и Корейский полуостров

В мире 17.07.2019 | 23:56

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Данас" 18 июля обрушится на Тайвань, а затем на Китай и Корейский полуостров, вызовет сильный ливень и ураганный ветер, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Примгидромет.

После Тайваня шторм пройдет вдоль восточного побережья Китая и утром 20 июля приблизится к Шанхаю. Там он изменит свое направление и к 21 июля окажется над Корейским полуостровом.

В начале следующей недели вихрь дойдет до акватории Японского моря. Далее, по мнению синоптиков, тайфун может сместиться на северо-восток, к побережью Приморского края, или же выйти на центральную часть Японского моря.-0-

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