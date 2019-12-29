Тайфун "Фанфон" повредил более 260 тыс. домов на Филиппинах

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Фанфон" повредил свыше 260 тыс. домов и порядка 90 государственных учреждений на Филиппинах, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

Согласно последней информации, число погибших в результате стихии возросло до 41, ранее сообщалось о 28.

Еще 28 человек получили травмы в результате разгула стихии, 12 числятся пропавшими без вести.

Всего тайфун затронул более 1,6 млн человек, проживающих в регионах Мимаропа, Западные Висайи, Восточные Висайи, Центральные Висайи, Бикол и Карага.

Как сообщалось, тайфун "Фанфон" впервые вышел на сушу в канун Рождества, 24 декабря. Из-за разгула стихии более 4 тыс. человек были эвакуированы из региона Восточные Висайи. Были отменены как минимум 60 внутренних авиарейсов, 157 судов не могли выйти в море, более 20 тыс. пассажиров оставались в портах. "Фанфон" стал седьмым тайфуном, поразившим Филиппины в этом году.-0-