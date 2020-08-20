Тайфун "Хигос" обрушился на провинцию Гуандун

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмой в этом году тайфун "Хигос" 19 августа утром обрушился на город Чжухай провинции Гуандун, сообщает Синьхуа.

По информации агентства, с максимальной силой ветра 35 м/сек в районе эпицентра "Хигос" вышел на сушу в прибрежной зоне района Цзиньвань.

В связи с бедствием власти Чжухая запустили режим экстренного реагирования 1-го уровня.

Все административные и общественные учреждения, предприятия в Чжухае приостановили работу.

В нескольких портах, связывающих Чжухай, Аомэнь и Сянган, приостановлены услуги по оформлению прибывающих и отбывающих пассажиров.

В близлежащих городах Цзянмэнь и Чжуншань также была временно приостановлена работа учебных заведений. Более 3300 рыбаков в городе Янцзян сошли на берег, почти 1400 человек были эвакуированы из опасных районов.

Согласно сообщению Национального метеорологического центра, на которое ссылается Синьхуа, "Хигос" будет двигаться на северо-запад со скоростью около 20 км в час и постепенно ослабнет.

По данным метеослужбы, с утра 19 августа по утро 20 августа штормовой ветер, как ожидается, обрушится на некоторые части Южно-Китайского моря и прибрежные воды пров. Гуандун.

В тот же период в некоторых регионах страны, включая части провинций Хайнань и Гуандун, а также Гуанси-Чжуанского автономного района пройдут ливневые дожди, местами выпадет до 180 мм осадков, отметили в метеослужбе.

НМЦ подчеркнул необходимость следить за развитием тайфуна "Хигос" и своевременно перенаправить суда и эвакуировать людей из районов, которые могут пострадать от стихийного бедствия. Ведомство также призвало принять меры предосторожности в отношении стихийных бедствий геологического характера.-0-