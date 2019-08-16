Тайфун "Кроса" обрушился на Приморье

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Приморье аварийно-спасательные службы ликвидируют последствия тайфуна "Кроса", обрушившегося на регион 15 августа, сообщается на сайте администрации Приморского края.

Наибольшее количество осадков выпало в Хасанском, Ханкайском, Октябрьском, Пограничном районах и Уссурийске. Ожидается подъем воды в реках до критических уровней, а малые реки уже вышли из берегов. Из-за сильных дождей и паводков нарушено транспортное сообщение в девяти районах края.

В устранении последствий стихии на пострадавших от наводнения территориях Приморья задействовано более тысячи единиц различной техники - бульдозеры, экскаваторы, гредейры, самосвалы, высокопроходимые машины. Помощь населению и местным властям в ликвидации последствий оказывают спасатели МЧС и краевая поисково-спасательная служба.-0-