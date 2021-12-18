Тайфун "Раи" на Филиппинах унес жизни более 30 человек

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 33 человек погибли на Филиппинах в результате тайфуна "Раи". Ранее была информация о 12 жертвах стихии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.
По данным официальных лиц, несмотря на призывы эвакуироваться, некоторые люди не хотели уезжать, что и стало причиной многих смертей. По информации метеорологической обсерватории Гонконга, опубликованным в четверг, новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана и надвигался на Филиппины.
Жители центрального Вьетнама готовятся к приходу циклона. Как сообщил в пятницу вьетнамский Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в регионе объявлено штормовое предупреждение и переведены в состояние повышенной готовности все чрезвычайные службы.-0-