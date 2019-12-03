Тайфун "Тисой" на Филиппинах унес жизни трех человек

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Тисой" обрушился 3 декабря на Филиппины. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере три человека, нарушены воздушные перевозки и закрыты правительственные учреждения и школы, сообщает Reuters.

2 декабря во многих районах Филиппин были распространены предупреждения о наводнениях, штормах и возможных оползнях. В связи с приближением тайфуна из потенциально опасных районов были эвакуированы около 225 тыс. человек. Местные чиновники утверждают, что эти меры предосторожности помогли избежать большого количества погибших.

В некоторых населенных пунктах во время разгула стихии были зафиксированы порывы ветра скоростью до 200 км/ч. Из-за этого повреждены десятки жилых домов и других сооружений, повалены деревья и рекламные щиты. Более четкая картина масштабов ущерба появится, когда дороги будут очищены от мусора.

По информации представителей гражданской обороны, один из погибших - мужчина, получивший сильнейший удар током при попытке починить крышу в провинции Камаринес Сур. Два человека, которые проигнорировали требование об обязательной эвакуации, погибли в провинции Восточный Миндоро: один из них был убит упавшим деревом, а другой - листом металлического кровельного материала. "Число погибших могло быть более значительным, если бы не была развернута превентивная эвакуация", - подчеркнул губернатор провинции Восточный Миндоро Умерлито Долор.

По данным Филиппинского бюро погоды, над столицей страны Манилой и соседними провинциями до конца сегодняшнего дня будет идти непрерывный сильный дождь. В Маниле из-за ожидаемой непогоды 3 декабря были отменены учебные занятия и приостановлена работа аэропорта.-0-