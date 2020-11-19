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19 ноября 2020, 09:01

Тайфун "Вамко" нанес Филиппинам ущерб на сумму более $200 млн

Фото Reuters
Фото Reuters

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Вамко", обрушившийся на Филиппины 11-12 ноября, нанес стране ущерб на сумму свыше $208 млн. Пострадавшими числятся более 3 млн человек, сообщает гуманитарный информационный портал ReliefWeb со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарной деятельности.

Наиболее пострадал в результате стихийного бедствия филиппинский остров Лусон. Ущерб сельскому хозяйству здесь оценивается в сумму более $82 млн, инфраструктуре - свыше $126 млн. Частично повреждены или полностью разрушены 65 222 дома. Более 300 городов и муниципалитетов, расположенных на острове Лусон, по состоянию на 18 ноября оставались без электричества. Более 283 тыс. человек находятся в 2,2 тыс. временных эвакуационных центрах.

По последним данным, жертвами стихии стали 73 человека, еще 24 пострадали, 19 числятся пропавшими без вести. Спасательные операции продолжаются, поскольку вода отступает медленно, по крайней мере 50 деревень отрезаны от внешнего мира.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте из-за череды тайфунов объявил режим бедствия на территории острова Лусон, где проживают более 60 млн человек. Подобные меры должны ускорить работу экстренных служб, а также способствовать ликвидации последствий стихийного бедствия. Власти также теперь могут контролировать в затронутых стихией регионах цены на ключевые товары и продукты, сообщает ТАСС.

"Вамко" - 21-й тайфун, зафиксированный на территории Филиппин в этом году. В конце октября на страну обрушился мощный тайфун "Молаве", который нанес ущерб в размере $87млн. Тогда погибли не менее 16 человек. Ущерб от тайфуна "Гони", бушевавшего на островном государстве с 29 октября по 2 ноября, составил $373 млн, погибли 25 человек.-0-

ФОТОФАКТ: Последствия тайфуна "Вамко" на Филиппинах

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