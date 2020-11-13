Такси въехало в остановку в Киеве - два человека погибли

13 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве утром авто со знаками службы такси въехало в остановку общественного транспорта и сбило троих пешеходов. Об этом в Facebook проинформировал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня около 8.00 автомобиль со знаками службы такси, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм", - сообщил Антон Геращенко. Он уточнил: по предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель такси уснул за рулем.

Заместитель главы МВД также отметил, что в Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка такси, который в том числе устанавливал бы время работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем.

Антон Геращенко обратился к народным депутатам с просьбой принять такой закон и ввести жесткий контроль за временем работы водителей как такси и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта.-0-