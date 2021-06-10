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10 июня 2021, 21:43

Тактильные модели и копии бюста Толстого создадут в "Ясной Поляне" для слабовидящих

Фото multiurok.ru
Фото multiurok.ru

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копии бюста Льва Толстого, его портрет с женой, модели фасадов мемориальных зданий создадут в 2021 году в музее-усадьбе "Ясная Поляна", расположенной в Тульской области, что сделает возможным проведение экскурсий для незрячих и слабовидящих посетителей. Об этом сообщила журналистам руководитель программы "Особый взгляд" благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" Ксения Дмитриева во время празднования 100-летия музея, передает ТАСС.

"В рамках проекта, который реализует фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова, мы непосредственно будем создавать тактильные модели, и уже ко дню рождения Толстого они будут готовы. Будет порядка 10 объектов, в том числе бюст самого Льва Николаевича Толстого, портрет писателя с Софьей Андреевной, силуэт матери - единственное изображение матери Толстого, которое существует", - сказала Ксения Дмитриева.

По ее словам, также планируется создать модели фасадов мемориальных зданий музея-заповедника. Кроме того, при проведении экскурсий для незрячих и слабовидящих людей начнут применять тифлокомментарии. В формате аудиозаписей и при помощи шрифта Брайля будут описываться постройки, экспонаты "Ясной Поляны".

"Уже в этом году будет проведена первая экскурсия, может быть, даже для незрячих с собаками-поводырями", - отметила актриса театра и кино, тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году. 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) - великий русский писатель. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.-0-

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