Талибам дано указание прекратить беспорядочную стрельбу

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы радикального афганского движения "Талибан" мулла Мухаммад Якуб дал строгие инструкции губернаторам провинций и начальникам полиции прекратить беспорядочную стрельбу в воздух, в результате которой гибнут люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс AfganUrdu.

По его информации, в обращении муллы к местным властям говорится: "Убедитесь, что вы строго избегаете стрельбы в воздух в вашей провинции. Ни при каких обстоятельствах не должно быть стрельбы в воздух! Если это произойдет в вашей провинции, вы будете нести за это ответственность". Как сообщалось ранее, в результате массовой беспорядочной стрельбы в Афганистане за сутки погибли или были ранены более 70 человек.

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Более 70 человек убиты и ранены во время стрельбы в Афганистане