"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства страны, сообщает ТАСС.
Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Заместителем нового главы кабинета министров будет мулла Абдул Гани Барадара.
Министром обороны назначен сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид. Главой МВД станет сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани. Абдул-Хак Васик назначен министром разведки Афганистана. Мулла Амир Хан Муттаки - министром иностранных дел. Министром культуры и информации станет Забихулла Муджахид.-0-