Талибы атаковали американскую авиабазу "Баграм": 2 человека погибли, 73 ранены

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере двое мирных жителей были убиты и 73 человека - в основном гражданские лица - получили ранения в результате взрыва в районе американской авиабазы "Баграм" в северной провинции Парван (Афганистан). Об этом сообщает афганский новостной канал TOLOnews.

Сегодня утром рядом с южным входом в базу "Баграм" взорвался автомобиль. По словам представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими, после взрыва на месте происшествия началась перестрелка - нападавшие открыли огонь по представителям афганских и коалиционных сил. В данный момент перестрелка продолжается. Нусрат Рахими также рассказал, что трое боевиков были ликвидированы, один арестован, три террориста все еще участвуют в перестрелке.

Согласно заявлению миссии НАТО "Решительная поддержка", целью нападавших было строящееся медицинское учреждение, расположенное вблизи авиабазы "Баграм". Эта база является крупнейшей у вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане. В результате взрыва медицинское учреждение и близлежащие дома серьезно повреждены.

Талибы взяли на себя ответственность за это нападение. Атака рядом с базой, которую недавно посетил президент США Дональд Трамп, произошла после возобновления мирных переговоров между американскими официальными лицами и представителями талибов в Дохе, столице Катара.-0-