Талибы намерены считать присутствие сил США после 31 августа продлением оккупации 

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и другие западные страны столкнутся с последствиями, если не выведут свои войска из Афганистана к 31 августа, сообщает ТАСС.





"Это красная линия. Президент США Джо Байден объявил, что к 31 августа они выведут все вооруженные силы. Если они продлевают свое пребывание, это значит, что они продлевают срок оккупации, но в этом нет необходимости", - заявил официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин.





Шахин добавил, что талибы не готовы предоставить дополнительное время США или Великобритании для эвакуации своих граждан из Афганистана. "В противном случае будут последствия. Это приведет к недоверию между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, то это вызовет соответствующую реакцию", - указал представитель талибов.





При этом, комментируя всплеск эмиграции из Афганистана за последние недели на фоне усиления позиций "Талибана" в стране, Шахин выразил мнение, что причиной происходящего являются сугубо экономические факторы. "Я заверяю вас, что это происходит не потому, что люди встревожены или напуганы. Они хотят жить в западных странах, потому что Афганистан - это бедная страна: 70% афганцев живут за чертой бедности. Поэтому все хотят переехать на Запад, чтобы начать хорошо жить. Это вид экономической миграции", - отметил он.





Шахин также подчеркнул, что сообщения о закрытии в Афганистане после захвата власти талибами школ для девочек, ранее появлявшиеся в прессе, не соответствуют действительности. "Это лживые новости. Могу сказать, что наши оппоненты выпускают много сообщений, которые не основываются на реальности, - сказал он. - Женщины ничего не потеряют при талибах. Они только станут носить хиджаб, если не носили его раньше. У женщин те же права, что и в Великобритании, но им надо носить хиджаб. Женщины, работающие учителями или журналистами, уже возобновили свою деятельность".





Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-