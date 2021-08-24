Талибы нарушают права человека в Афганистане, что подрывает их легитимность как новых властей - ООН

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что талибы нарушают права человека в Афганистане, что подрывает их легитимность как новых властей страны, сообщают РИА Новости





По словам Мишель Бачелет, управление Верховного комиссара получает вызывающие доверия данные о том, что талибы в Афганистане нарушают права человека, в частности, проводят массовые казни гражданских лиц и не участвующих в боевых действиях военных, призывают детей к участию в боевых действиях, ограничивают права женщин и подавляют демонстрации.





"Нарушения прав человека подрывают легитимность виновных как по отношению к народу, так и по отношению к региональным и международным институтам и другим государствам. Я настоятельно призываю талибов принять нормы ответственного управления и прав человека и работать над восстановлением социальной сплоченности и примирения - в том числе путем соблюдения прав всех, кто пострадал за десятилетия конфликта", - сказала Мишель Бачелет.





Также Мишель Бачелет призвала Совет ООН по правам человека создать специальный механизм мониторинга ситуации в Афганистане и наблюдения за выполнением "Талибаном" своих обещаний.





"Представители "Талибана" взяли на себя конкретные обязательства уважать право женщин на работу и право девочек на посещение школы в рамках интерпретации "Талибаном" исламского закона. Они также заявили, что будут уважать права представителей этнических и религиозных меньшинств и воздерживаться от репрессий против тех, кто сотрудничал с правительством или международным сообществом. Теперь вся ответственность за воплощение этих обязательств в жизнь лежит на талибах", - сказала Мишель Бачелет.





Мишель Бачелет отметила, что продолжит внимательно следить за ситуацией в Афганистане и готова представить обновленную информацию от своего управления на предстоящей в сентябре 48-й сессии Совета ООН по правам человека, а также после сессии.





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