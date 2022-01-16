Талибы применили слезоточивый газ против протестующих женщин в Кабуле

Фото aamajnews24.com

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонники пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" применили слезоточивый газ против участниц акции протеста в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганское агентство Aamaj News. Группа афганских женщин вышла на улицы Кабула, протестуя против вводимых талибами ограничений. Участницы демонстрации требовали обеспечить их законные права. Для разгона манифестации талибы применили слезоточивый газ. После прихода к власти представители "Талибана" начали вводить, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек. Эти действия они объясняют стремлением создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Например, радикалы ликвидировали существовавшее около 20 лет Министерство по делам женщин, создав вместо него Министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог действовавшего в период с 1996-го по 2001 годы органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов". Кроме того, талибы ограничили доступ девочек в школы в большинстве провинций страны, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!