Талибы призвали сотрудниц медучреждений Афганистана вернуться на рабочие места

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" призвало всех женщин, работающих в медицинских учреждениях страны, вернуться на свои рабочие места. Такое заявление опубликовано на странице представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида в Twitter.

"Министерство всеобщего здравоохранения "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) призывает всех женщин - сотрудниц медицинских учреждений в административных центрах и провинциях приступить к выполнению своих обязанностей. Со стороны "Исламского эмирата" в этой связи не будет абсолютно никаких препятствий", - говорится в заявлении.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 18 августа призвал обеспечить постоянный гуманитарный доступ и продолжение работы службы здравоохранения в Афганистане, сосредоточив внимание на том, чтобы у женщин и девочек был доступ к медицинскому персоналу из числа женщин.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.-0-