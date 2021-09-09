Талибы разрешили 200 американцам и гражданам других стран покинуть Афганистан

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талибы разрешили 200 гражданским лицам США и гражданам третьих стран, которые остались в Афганистане после завершения операции США по эвакуации, вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула, сообщил официальный представитель США, передает Reuters.

На такое решение талибов повлиял специальный представитель США Залмай Халилзад. Вылеты ожидаются 9 сентября.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное движение не выпускает из Афганистана чартерные авиарейсы, которыми пытается покинуть страну ряд категорий ее граждан, и Соединенные Штаты работают над решением данной проблемы, сообщает ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США из-за опасений относительно безопасности не станут принимать на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту будет находиться большое число не известных американской стороне людей, которые не прошли надлежащую проверку.-0-

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