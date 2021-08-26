Талибы считают, что Запад забирает из Афганистана ценных для страны людей 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные страны вывозят из Кабула тех людей, которые могли бы принести пользу в Афганистане. Об этом заявил представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид, сообщает ТАСС.





"Страны Запада не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать людские ресурсы: докторов, профессоров и других людей, которые нужны нам здесь. В Америке они могут стать поварами или посудомойщиками. Это бесчеловечно", - заявил представитель "Талибана".





Забихулла Муджахид добавил, что все, у кого есть законные документы для того, чтобы покинуть страну, смогут без сопротивления пройти в столичный аэропорт.





Как сообщили ранее в Белом доме, в целом с 14 августа США эвакуировали из Афганистана более 82 тыс. человек, из них только 4,5 тыс. - американцы и члены их семей.





В настоящее время улететь из Афганистана пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным, в том числе американским, приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух. Люди цеплялись за шасси и фюзеляжи самолетов, чтобы покинуть столицу. Согласно последним данным, в результате этих инцидентов в течение недели погибли не менее 20 человек. Ответственность за сложившуюся в воздушной гавани ситуацию радикалы возложили на США.





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14 апреля президент США объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-