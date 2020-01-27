Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за крушение лайнера, которое произошло в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TVNews.
Талибы также заявили, что самолет принадлежит ВВС США и среди погибших несколько офицеров ЦРУ.
Лайнер потерпел крушение в подконтрольном талибам уезде Дих-Як в центральной части страны. По информации агентства Ariana News, в момент происшествия на борту находились 110 человек.-0-
Пассажирский самолет разбился в Афганистане
Самолет потерпел крушение на территории, которая находится под контролем талибов. В ближайшее время к месту ЧП будет отправлен афганский спецназ.