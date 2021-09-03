Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль над афганской провинцией Панджшер сегодня перешел к представителям радикального движения "Талибан". Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле.

ТАСС цитирует издание, которое отмечает, что ранее в провинции Панджшер, расположенной в 150 км от Кабула, происходили ожесточенные боевые действия.

После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС в четверг представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы заявляли об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию "в ближайшее время".-0-