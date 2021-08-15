Талибы взяли под контроль все погранпереходы Афганистана

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирования радикального движения "Талибан" к настоящему времени контролируют все контрольно-пропускные пункты на границе Афганистана с соседними государствами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, опирающийся на заявление представителя официальных афганских властей.Утверждается, что талибы удерживают все пограничные переходы из Афганистана в соседние страны. Также неназванный чиновник добавил, что "единственным пунктом, связывающим территорию Афганистана с другими государствами, который остается под контролем правительственных сил, является международный аэропорт столицы страны Кабула".Ранее "Талибан" объявил, что взял под свой контроль крупный погранпереход "Торхам" на афгано-пакистанской границе. Некоторое время назад МВД Пакистана сообщило, что со своей стороны полностью закрыло указанный КПП после его захвата радикалами.После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.-0-