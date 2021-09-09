Талибы запретили акции протеста в Афганистане без согласования с ними

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение "Талибан" объявило о запрете всех акций протеста в Афганистане, которые не были предварительно согласованы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Талибы опубликовали заявление, в котором говорится, что проведение любых демонстраций в стране, в частности акций протеста, без разрешения Министерства юстиции и Министерства внутренних дел не допускается.

Как сообщает Deutsche Welle, отныне организаторы протестов должны заранее, не позднее чем за 24 часа, сообщать Министерству юстиции причину проведения акции протестов, ее место и время, а также лозунги, которые предполагается использовать. Причиной для запрета были названы нарушения общественного порядка, которые вызваны протестами против "Талибана", прошедшими в последние дни. В Кабуле и Герате талибы разгоняли протесты выстрелами в воздух, сообщалось также о погибших.

Среди участников протестов в Афганистане немало женщин, недовольных вводимыми талибами ограничениями. В частности, 8 сентября председатель комиссии по культуре "Талибана" Ахмудаллах Васик заявил в интервью австралийскому каналу CBS, что женщинам Афганистана запретят заниматься спортом. По его словам, во время спортивных игр появляется опасность открытия лица или частей тела женщин, что неприемлемо.-0-