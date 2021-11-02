Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, призвало жителей страны использовать в своих экономических операциях только национальную валюту - афгани. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном Кабмине Забихулла Муджахид, нарушителей данного предписания ожидает разбирательство в судебном порядке.

"Экономическая ситуация и национальные интересы страны требуют, чтобы все граждане использовали национальную валюту в торговле. Исламский эмират Афганистан (используемое радикалами название государства) информирует всех соотечественников, мелких торговцев и бизнесменов о необходимости воздержаться от использования иностранной валюты", - указано в заявлении.

Это объясняют тем, что использование иностранной валюты негативно сказывается на экономике и это отражается на каждом жителе страны.

Ранее представители "Талибана" уже призывали афганских граждан использовать во внутренней торговле исключительно афгани и избегать иностранной валюты. В частности, в ряде восточных провинций Афганистана при совершении мелких торговых сделок вместо афгани широко используется пакистанская рупия.-0-