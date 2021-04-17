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17 апреля 2021, 20:54

ТАСС: ФСБ РФ задержала двух человек, готовивших переворот в Беларуси и устранение Лукашенко

Фото из архива
Фото из архива

Минск, 17 апреля. /БЕЛТА - ТАСС/. ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение Президента Александра Лукашенко. Об этом в субботу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, Юрий Зенкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Беларуси, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина Республики Беларусь Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Президента Александра Лукашенко", - подчеркнули в ЦОС.

По данным ФСБ, Зенкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных Сил Беларуси, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов. "После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - сообщили в ФСБ.

Там отметили, что переворот планировался в Минске 9 мая во время Парады Победы.-0-

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