Тауэрский мост в Лондоне застыл в открытом положении из-за неисправности

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по Тауэрскому мосту в Лондоне оказалось сегодня парализовано после того, как конструкция застыла в открытом положении при проходе высокого судна, сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ВВС.

В результате инцидента в разных частях города возникли серьезные заторы. Лондонская полиция написала на своей странице в Twitter, что движение по мосту приостановлено из-за "технической неисправности", и рекомендовала выбирать пути объезда.

Аналогичный инцидент в Лондоне произошел в августе 2020 года. Тогда специалистам потребовалось более полутора часов, чтобы решить проблему.

Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой. В июне 2019 года отмечался 125-летний юбилей моста, ставшего одной из визитных карточек британской столицы.

Лишь за первый год с момента введения в эксплуатацию мост разводился около 6 тыс. раз, поэтому для людей были возведены галереи, чтобы пересекать Темзу, не теряя времени. В наши дни с учетом уменьшения объемов судоходства мост разводится намного реже - около 850 раз в год. Делается это исключительно по запросу владельцев крупноразмерных судов, сделанному за 24 часа.-0-