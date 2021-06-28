Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 29 июня 2021
Минск Малооблачно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:16 В Лондоне локализовали пожар у железнодорожной станции В мире
28.06.21
28.06.21 23:35 В Эфиопии мятежники захватили административный центр Тыграя В мире
28.06.21 22:59 Тедрос Аданом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям В мире
28.06.21 22:33 На западе Канады установилась аномальная 45-градусная жара В мире
28.06.21 21:59 Минское "Динамо" победило "Неман" в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
28.06.21 21:57 Дорожную разметку в Минске в ночь на 29 июня будут наносить на 18 участках Регионы
28.06.21 21:55 В Минске под колеса авто попал юный велосипедист Происшествия
28.06.21 21:48 "Монумент. Начало": выставка работ молодых художников и дизайнеров откроется в Минске 30 июня Афиша
28.06.21 21:44 Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу Спорт
28.06.21 21:39 ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода на ул.Притыцкого в Минске Происшествия
28.06.21 21:34 В Великобритании зарегистрировали максимальный суточный прирост COVID-19 с января В мире
28.06.21 21:20 Республиканская общественная наблюдательная комиссия посетила исправительную колонию №17 Общество
28.06.21 21:06 В Минске на пр.Дзержинского на дорогу разлилась маслянистая жидкость Регионы
28.06.21 20:43 В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо Экономика
28.06.21 20:35 Турция приостанавливает полеты из шести стран из-за новых штаммов коронавируса В мире
28.06.21 20:21 Учителя музшколы приговорили к году ограничения свободы за надругательство над гимном Происшествия
28.06.21 20:20 Семейная династия длиной в полтора столетия: о музе Якуба Коласа и судьбе его правнучек с фамилией Мицкевич Культура
28.06.21 20:09 "Спутник" победил "Витебск" в футбольном чемпионате Беларуси, уступая 0:3 Спорт
28.06.21 19:47 Швеция с 1 июля ослабит коронавирусные ограничения В мире
28.06.21 19:35 Число погибших при обрушении здания во Флориде возросло до 10 человек В мире
28.06.21 19:15 Трое браконьеров из Лунинецкого района нарыбачили на Br6,4 тыс. Происшествия
28.06.21 19:02 Карпенко: третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси - важная веха в укреплении сотрудничества Общество
28.06.21 18:45 Пожар возле станции метро в Лондоне локализован В мире
28.06.21 18:38 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 29 июня Регионы
28.06.21 18:21 Прошедшая по Могилевской области стихия серьезно повредила около 25 га леса Регионы
28.06.21 18:07 Выпуск офицеров военно-технического факультета БНТУ состоялся у Кургана Славы Общество
28.06.21 18:00 Российский центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "Эпиваккорона-Н" В мире
28.06.21 17:52 Минчанин обокрал нового знакомого на Br10,4 тыс. Происшествия
28.06.21 17:49 Торговля и услуги, доминирование ИП - черты малого и среднего бизнеса Минской области Регионы
28.06.21 17:47 В Молодечно подростки "подсели" на новый челлендж в TikTok - скручивают колпачки с авто Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
28 июня 2021, 22:59

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям

Фото Dixinews
Фото Dixinews
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Великобритании зарегистрировали максимальный суточный прирост COVID-19 с января
Турция приостанавливает полеты из шести стран из-за новых штаммов коронавируса

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировое сообщество должно учесть уроки нынешней пандемии коронавируса и подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Обращаясь по телесвязи к участникам саммита здравоохранения малых островных государств, он отметил: "Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия". Как подчеркнул глава ВОЗ, необходимо "сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи".

Говоря о пандемии COVID-19, Гебрейесус обратил внимание на "вакцинное неравенство и вакцинный национализм", из-за которых увеличивается "разрыв между странами с высокими и низкими доходами". По его словам, 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас всего на 10 государств мира. В то же время у большинства стран с низкими доходами "по-прежнему нет достаточного количества вакцины, чтобы охватить вакцинацией наиболее уязвимое и подвергающееся риску население".

"Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года", - сказал гендиректор. Он напомнил, что к сентябрю необходимо изыскать "дополнительно 250 млн доз вакцины".

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус ВОЗ медицина
Новости рубрики В мире
Фото Global Look Press В Лондоне локализовали пожар у железнодорожной станции
Фото Reuters В Эфиопии мятежники захватили административный центр Тыграя
Фото Getty Images На западе Канады установилась аномальная 45-градусная жара
Фото AP В Великобритании зарегистрировали максимальный суточный прирост COVID-19 с января
Фото Global Look Press Турция приостанавливает полеты из шести стран из-за новых штаммов коронавируса
Фото CC BY-SA 2.0 Швеция с 1 июля ослабит коронавирусные ограничения
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился с главой компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром
Головченко и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана
Семашко: перед Беларусью и Россией стоит задача к 1 января 2022 года создать единые рынки нефти, газа, транспорта
Выгодные инвестиции: комплекс Minsk World привлек внимание посетителей выставки MPIRES в Москве
Топ-новости
"Это и есть настоящая демократия" - арабский инвестор считает, что в Беларуси многое сделано для людей
Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
Квадратный метр – от 2810 рублей! Успейте купить квартиру в самом горячем квартале Minsk World до повышения цен!
Импульс к развитию региона - эксперт о пользе центров поддержки предпринимательства
Карпенко: третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси - важная веха в укреплении сотрудничества
В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо
Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Беларусь договорилась с Казахстаном о поставках нефти
Областной этап "Кожаного мяча" стартовал в Оршанском районе
Дрожжа: ограничения на посещение лесов должны быть оперативно сняты там, где прошли дожди
Компания Parimatch стала лучшей в номинации "Мобильное приложение для ставок №1"
Арина Соболенко победила на старте Уимблдонского турнира
Милиция напоминает о мерах безопасности в местах массового отдыха у водоемов
Онлайн-конференция об изменениях в валютном регулировании пройдет 5 июля на сайте БЕЛТА
За сутки в Беларуси зарегистрирован 441 пациент с COVID-19, выписаны 196
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.