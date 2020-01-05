Тегеран заявил о подготовке удара по военным объектам США

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил 5 января в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган, сообщает ТАСС.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - приводит в переводе на английский его слова ТАСС со ссылкой на CNN.

"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", - подчеркнул советник руководителя Ирана. При этом он указал, что руководство Ирана "никогда не стремилось и не будет стремиться к войне".

Третьего января Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер с целью защитить военнослужащих США на Ближнем Востоке.-0-