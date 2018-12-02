Техкомитет ОПЕК+ готовит предложение по базовому уровню сокращения добычи нефти

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический комитет ОПЕК+ готовит предложение по базовому уровню, от которого будут отталкиваться при сокращении добычи нефти в 2019 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Я оптимистично настроен на то, что мы достигнем хорошего решения и хорошего соглашения, чтобы добиться сокращения добычи, производства, добьемся стабильности на рынке и вместе сохраним ОПЕК, - приводит его слова агентство. - Я не комментирую цену. Ведь мы не нацеливаемся на цену, мы ориентируемся на стабильность рынка".

По информации агентства, техкомитет организации готовит предложение по сокращению добычи.

Россия и Саудовская Аравия с октября обсуждают возможность сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году и готова снизить экспорт с декабря. Россия в ноябре также снизила добычу, но о готовности к сокращению пока не заявляла.

Решение о политике в нефтедобыче на 2019 год может быть принято на встрече министров ОПЕК+ в Вене 6-7 декабря.-0-