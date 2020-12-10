Технологическим гигантам грозят огромные штрафы за нарушение правил ЕС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз потребует от таких крупных технологических компаний, как Facebook и Amazon, взять на себя большую ответственность за контроль над контентом в интернете и информировать власти сообщества о том, как они борются с незаконными информационными материалами, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Новые правила для технологических компаний прописаны в законопроекте о цифровых услугах ЕС, который будет обнародован на следующей неделе. Законопроект, состоящий из десятков параграфов, станет первым полномасштабным документом ЕС в сфере регулирования интернета за последние два десятилетия.

По данным Financial Times, документ в случае принятия обяжет онлайн-платформы обеспечивать большую прозрачность рекламы. Компании будут обязаны назначить сотрудников с целью контроля над соблюдением нормативных требований, предусмотренных новым законодательством о цифровых услугах.

В проекте закона также предполагается запретить технологическим гигантам пользоваться льготами в отношении собственных услуг на их сайтах или платформах в ущерб конкурентам, предварительно устанавливать собственные приложения на устройства, такие как ноутбуки или телефоны.

За нарушение правил технологические гиганты будут подвергаться огромным штрафам, достигающим 6% от их годового оборота.

Впервые регулирующие органы в Брюсселе вводят определение "очень большие платформы". Это компании, число пользователей которых, как указывается в документе, превышает 45 млн человек, что эквивалентно почти десятой части населения стран - членов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее проинформировал Financial Times, что меры по контролю за крупными технологическими компаниями будут включать возможность заставить эти гиганты продать некоторые из своих европейских активов, если их доминирование на рынке будет угрожать интересам клиентов и более мелких конкурентов. Кроме того, Брюссель намеревается создать рейтинговую систему, которая позволила бы общественности и заинтересованным сторонам оценивать действия компаний в таких областях, как соблюдение налоговых требований и оперативное удаление незаконного контента.

"Онлайн-платформы заняли центральное место в нашей жизни, экономике, демократии, и такая роль влечет за собой большую ответственность, а это и предполагает современный свод правил для цифровых услуг", - отметил Тьерри Бретон.-0-