Тела 18 горняков обнаружили на шахте "Листвяжная"

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Горноспасатели за минувшие сутки обнаружили тела 18 шахтеров, погибших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих", - сообщили в ведомстве.

Работа по транспортировке обнаруженных погибших была приостановлена из-за резкого ухудшения рудничной атмосферы. Горноспасатели выведены на поверхность.

Как сообщает ТАСС, сейчас на аварийном участке проводятся работы по дегазации для снижения концентрации метана, что позволит предотвратить угрозу повторного взрыва и даст возможность возобновить поиски тел погибших горняков.

Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошли задымление и взрыв. В результате ЧП погиб 51 человек и еще 96 человек пострадали, в том числе 43 горноспасателя. По числу жертв это ЧП стало крупнейшим на российских шахтах за последние 11 лет - с мая 2010 года, когда в результате двух взрывов на шахте "Распадская" погиб 91 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие по ч.3 ст.217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.3 ст.293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ. Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, были задержаны.-0-