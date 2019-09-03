Тела четверых погибших нашли недалеко от затонувшего в Калифорнии судна

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела четырех погибших нашли 2 сентября у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где затонуло прогулочное судно Conception. Об этом сообщило информационное агентство AP .

Судно, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, загорелось и затонуло в 20 м от острова Санта-Крус. Члены экипажа спрыгнули в воду. Их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой. Представители Береговой охраны ранее отказывались подтвердить их гибель, подчеркивая, что они считаются пропавшими, и их поиски продолжаются.

Пожар начался около 3 часов утра по времени тихоокеанского побережья США (13:00 мск) на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. 30 августа судно, на борту которого собрались любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.-0-