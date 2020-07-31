Тела четырех человек обнаружили на турбазе в Алтайском крае

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, в том числе ребенок, обнаружены мертвыми в номере туристической базы неподалеку от озера Ая в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Был вскрыт один из номеров, люди долго не выходили. Там обнаружили четыре тела, в том числе несовершеннолетнего ребенка", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что причины смерти людей пока неизвестны, проводится экспертиза.

В следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю ТАСС отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.-0-