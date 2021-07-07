Тела девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-26 на Камчатке

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела девяти погибших на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

"В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолета, по данным МЧС, были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. Выживших, как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, нет. По одной из версий, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.-0-