Тела пяти горняков подняли из шахты "Листвяжная"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела еще пяти погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняты на поверхность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте "Листвяжная" горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров. Тела подняты на поверхность.

Таким образом, после аварии на шахте в данный момент удалось поднять тела 11 погибших, включая трех горноспасателей.

Авария на шахте произошла утром 25 ноября. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 285 горняков. Из шахты были эвакуированы 239 человек. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.-0-