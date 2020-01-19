Тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном доставили в Украину

19 января, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В международном аэропорту Борисполь прошла церемония почтения памяти украинских пассажиров и членов экипажа рейса PS752 самолета авиакомпании "МАУ", которые погибли в результате катастрофы в Иране. Об этом сообщает корреспондент УКРИНФОРМа.

В аэропорту собрались родственники погибших. Также пришло много людей с цветами. Присутствовали представители медицинских служб, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, бойцы Национальной гвардии, сотрудники Национальной полиции.

Самолет Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины с телами погибших прибыл в 11.00. Церемония почтения памяти погибших началась в терминале В аэропорта Борисполь в 12.00.

В целом аэропорт работает в штатном режиме, вылеты из других терминалов производятся по графику. Пассажиров заблаговременно предупредили о том, что с 12.00 до 13.00 будет ограничено движение на дороге в направлении аэропорта Борисполь.

Как сообщал УКРИНФОРМ ранее, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Среди пассажиров авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако позже, 11 января, Иран заявил, что украинский пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

9 января группа украинских специалистов отправилась в Иран для расследования авиакатастрофы. В ее состав вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ. 17 января глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать украинской стороне черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.-0-