Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды

Фото МЧС России
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег", - сказали в пресс-службе.
Операция по поиску и поднятию тел погибших ведется с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.
Также ранее сообщалось, что несколько тел туристов обнаружили в Курильском озере рядом с фюзеляжем упавшего вертолета.
"В настоящее время с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м. Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Всего за сутки было обследовано 5 тыс. кв.м акватории озера, почти 27 тыс. кв.м дна.
12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Восемь человек спаслись. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.-0-
"Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег", - сказали в пресс-службе.
Операция по поиску и поднятию тел погибших ведется с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.
Также ранее сообщалось, что несколько тел туристов обнаружили в Курильском озере рядом с фюзеляжем упавшего вертолета.
"В настоящее время с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м. Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Всего за сутки было обследовано 5 тыс. кв.м акватории озера, почти 27 тыс. кв.м дна.
12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Восемь человек спаслись. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.-0-