Телепередача "Что? Где? Когда?" в седьмой раз получила премию ТЭФИ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Москве награждают лауреатов индустриальной телевизионной премии ТЭФИ - 2019. Лучшей телеигрой стала "Что? Где? Когда?" Первого канала, сообщает ТАСС.

Российский телеканал "Пятница" стал триумфатором категории "Дневной эфир" премии ТЭФИ, завоевав семь наград из 14. Он получил статуэтку в первой же номинации - "Утренняя программа" - за "Утро Пятницы". Лучшей телеведущей стала Регина Тодоренко ("Регина+1"), а лучшей развлекательной программой - "Секретный миллионер". Социальный проект "Попроси у неба" телеканала "Пятница" получил награду в номинации "Документальный проект". "Пятнице" также вручили ТЭФИ в номинации "Журналистское расследование" за "Инсайдеры. Расследование с внедрением". Кроме того, каналу достались статуэтки в номинациях "Просветительская программа" ("Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым), "Программа для детей и юношества" ("Орел и Решка. Семья" с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым).

Лучшей телеигрой стала "Что? Где? Когда?" Первого канала, получившая ТЭФИ в седьмой раз. Также Первый канал наградили в номинации "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" за промокампанию "Чемпионат мира по футболу 2018 года на Первом".

В номинации "Дневное ток-шоу" статуэтку получила программа "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" ("Россия-1").

Лучшим ведущим спортивной программы/ спортивным комментатором назван Дмитрий Губерниев за передачу "Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе" на "Матч-ТВ". Лучшей телевизионной программой стал "Тотальный футбол" канала "Матч-ТВ". Лучшим реалити-шоу стала программа "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" (ТВ-3).

В номинации "Дневной телевизионный сериал" ТЭФИ отправилась создателям сериала "ИП Пирогова" ("Супер").

Первый - "дневной" - этап церемонии вручения ТЭФИ - 2019 завершился в Московском театре мюзикла. Лауреаты в категории "Вечерний Прайм" станут известны сегодня после 19.00. Призы вручаются в 34 номинациях: 14 - в категории "Дневной эфир" и 20 - в "Вечернем прайме". Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.-0-