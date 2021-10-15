Телескоп Hubble нашел воду в атмосфере Европы

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые при помощи телескопа Hubble провели наблюдения за Европой – одним из спутников Юпитера. Этот объект рассматривается как возможное место развития жизни в Солнечной системе, сообщает "МИР24".

Исследование показало, что в атмосфере Европы постоянно присутствует водяной пар – но только в одном полушарии. Ученые и раньше замечали его, но считали следствием кратковременных выбросов.

Новые данные показали, что пар присутствует на обширной территории Европы. Известно, что поверхность спутника покрыла ледяным панцирем. Но под ним, по мнению специалистов, скрывается теплый океан. Периодически лед трескается, и вода под давлением вырывается наружу – примерно как в земных гейзерах. Высота таких фонтанов может превышать 95 километров в высоту.

Ученые отметили, что водяной пар стабильно присутствует в заднем полушарии Европы, расположенном противоположно ее движению по орбите. Причину такой асимметрии они установить не смогли. Исследования также показали, что на Европе царил холодный климат. Средняя дневная температура там составляет -160 градусов Цельсия. При таких условиях вода сублимируется, то есть переходит из твердого в газообразное состояние, минуя стадию жидкости.

Наличие стабильного водяного пара на Европе очень заинтересовало ученых. Они отметили, что более подробные сведения будут получены благодаря будущим миссиям: Europa Clipper НАСА и миссию Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) Европейского космического агентства (ЕКА).-0-