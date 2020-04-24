Телесные наказания отменили в Саудовской Аравии

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии приняли решение удалить удары плетьми из списка форм наказания за совершенные противозаконные деяния. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, порки будут заменяться штрафом или тюремным заключением. "Решение является продолжением реформ в сфере прав человека, проводимых под руководством короля Сальмана и под непосредственным контролем наследного принца Мухаммеда бен Сальмана [Аль Сауда]".

В начале 1980-х годов на фоне усиления исламистских настроений в регионе в Саудовской Аравии была усилена строгость соблюдения религиозных норм.

Только при короле Абдалле бен Абдель Азизе Аль Сауде в 2005 году Саудовская Аравия стала освобождаться от религиозных догм в общественной жизни.-0-