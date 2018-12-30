Телетрап с пассажирами рухнул в аэропорту США

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском аэропорту обрушился телетрап. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Рукав", помогающий пассажирам попасть в здание аэропорта по крытому переходу, упал на землю в аэропорту Балтимор-Вашингтон.

В момент падения в телетрапе находились люди. Шесть человек пострадали, но полученные ими травмы не представляют угрозы для их жизни.-0-