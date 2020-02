Телеведущий из США Орсон Бин погиб в ДТП

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер и телеведущий Орсон Бин, известный по телешоу "По правде говоря" (To Tell the Truth), погиб в возрасте 91 года в Лос-Анджелесе, сообщает агентство Associated Press .

По его информации, пожилой актер дважды попал под колеса автомобиля, и это стало причиной смерти.

Наиболее популярен Бин был в 1960-1980-е годы, когда он был ведущим нескольких развлекательных телешоу. Актер снимался в картинах "Быть Джоном Малковичем" (1999), "Великий уравнитель 2" (2018), в сериалах "Отчаянные домохозяйки" (2004-2012) и "Два с половиной человека" (2003-2015).-0-