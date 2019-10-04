Тело мертвого немца 8 лет пролежало в квартире

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время возгорания в подвале дома в городе Зенден в Германии пожарные обходили квартиры для эвакуации жильцов. Дверь в одну квартиру им не открыли, а после вскрытия в комнате нашли тело мужчины и труп его собаки, которая, вероятно, умерла от голода. Об этом сообщает The Daily Mail .

В квартире проживал 59-летний немец. Последний раз живым его видели в 2011 году. Во дворе стояла его ржавеющая машина со спущенными колесами, а почтовый ящик был заполнен.

По словам соседки, она обращалась в разные учреждения из-за странного запаха из соседней квартиры. Однако ей не верили.

Женщина сообщила, что Хайнц работал пекарем, но ушел из профессии из-за аллергии на мучную пыль. После пропажи Хайнца она забеспокоилась, но другой сосед сказал, что тот мог переехать к другу.-0-