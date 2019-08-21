Температура в Арктике поднялась выше 34 градусов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская метеорологическая станция Маркусвинса, которая находится за Полярным кругом, зафиксировала абсолютный температурный рекорд для этого региона: +34,8 градусов, сообщает в докладе Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Управление отмечает, что на самом деле жара распространилась дальше Маркусвинсы. Аляска пережила самый теплый месяц в истории. Повышение температуры привело к лесным пожарам, дым которых окутал Анкоридж и Фэрбанкс, сообщает Gizmodo .

Морской лед исчез на 6-8 недель раньше обычного. Ученые пояснили, что темная вода притягивала солнечные лучи, воды нагревались, и теплеющий океан помог увеличению температуры и влажности на суше.

В Северном Ледовитом океане количество льда также оказалось самым низким за всю историю – на 19,8% меньше обычной площади. Практически рядом с Северным полюсом недавно прогремела гроза с молниями.-0-