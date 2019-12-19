Температура воздуха в Австралии превысила 40°C

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии побит температурный рекорд: 17 декабря там зафиксировали 40,9°C жары. Об этом со ссылкой на метеорологическое бюро сообщает The Guardian.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2013 года – тогда температура воздуха достигла 40,3 градусов.

Более 1,6 тыс. пожарных пытались построить линии сдерживания для нескольких крупных пожаров, в частности, в районе горы Госперс.

Между тем издание Independent обратило внимание на сообщение жителя Перта в Facebook. Мужчина фиксировал температуру в машине и, по его утверждениям, к часу дня она достигала 81 градуса по Цельсию. Автор эксперимента отметил, что в автомобиле тонированные стекла, а в потолке появилось отверстие из-за ржавчины, таким образом, в других условиях температура в салоне могла быть выше. Он призвал немедленно спасать детей и животных, если их оставляют одних в машине.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время метеонаблюдений в Австралии.-0