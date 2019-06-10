Температурный рекорд в Индии - воздух в Нью-Дели прогрелся до 48 градусов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода установилась в Индии, в Нью-Дели воздух прогрелся до рекордных 48 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Skymet Weather.
По данным синоптиков, это самая высокая температура, когда-либо отмеченная в индийской столице в июне за все время метеонаблюдений.
Предыдущий температурный рекорд зафиксирован 30 мая. Тогда в округе Дели столбик термометра поднялся до отметки 46,8 градусов Цельсия - таких показателей не было здесь с 2013 года.-0-
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