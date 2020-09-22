Темпы роста безработицы в России замедлились

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономического развития России отмечает замедление темпов роста безработицы: в сентябре прирост составляет менее 3 тыс. человек в день после 30 тыс. в мае и 12 тыс. в августе. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС.

"По показателям рынка труда ситуация остается непростой. Уровень безработицы в августе достиг 6,4%. На текущий момент официальная безработица - 3,7 млн человек. При этом прирост безработицы в среднем в мае был 30 тыс. человек в день, августе - около 12 тыс. человек, сентябре - менее 3 тыс. человек. То есть мы видим, что выходим на плато", - сказал Максим Решетников.

При этом министр отметил, что ситуация с реальными доходами населения остается непростой, названные на прошлой неделе цифры по бедности это подтверждают. "Понимаем, что провалились очень предпринимательские доходы, доходы от недвижимости, и их восстановление будет, мы понимаем, постепенным, такого отскока, как в заработной плате, не будет", - отметил глава Минэкономразвития.-0-